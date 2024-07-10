Yeni bir taciz suçlamasıyla karşı karşıya

Hollywood'un skandal ismi Harvey Weinstein yeni suçlamalarla gündemde... Tacizci yapımcı olarak anılan Weinstein hakkındaki yeni cinsel saldırı suçlamaları nedeniyle soruşturma başlatıldı. Hollywood'da tarihin en büyük skandalına imza atan yapımcı Harvey Weinstein'ın kötü şöhreti, sadece sinema endüstrisi ile sınırlı kalmadı ve tüm dünyada "MeToo" hareketinin ortaya çıkmasına da neden oldu. Weinstein şimdi yeni suçlamalarla gündemde. New York'ta daha önce aldığı bir mahkumiyet kararının bozulmasının ardından aylar sonra cinsel saldırı nedeniyle soruşturulmaya başlandığı, Manhattan'daki bir mahkemede duyuruldu. Bölge savcısı yardımcısı Nicole Blumberg, salı günkü duruşmada iddia edilen saldırıların zamanaşımı süresi içerisinde olduğunu söyledi.