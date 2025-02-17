Yeni eve çıkma planı suya düştü

'Kardelenler'in duygu yüklü 3. bölümü önceki akşam atv'de izleyicilerle buluştu. Bir gecede hayatı değişen Korkmaz ailesinin yaşadıklarını anlatan yeni bölüm, hem oyuncu kadrosu hem de hikayesiyle izleyicinin beğenisini topladı. 3.bölümde; Çınar, eve taşınmak için kutu katlama işine girer. Bütün aile kutu katlarlar. Çınar abisi ile tartışırken Gülcan her şeyi duyar. Raci'nin kendisini aldattığına inanır. Hicran ile Arif ev bakmaya giderler. Evi beğenirler ancak Çınar'ın 1 aylık maaş parasını yatırdığı kutuların parasını aldıktan sonra evi tutacaklardır. Fakat şiddetli yağan yağmurla katladıkları yüzlerce kutu sırılsıklam olur. Evin her yerinden giren sular kutuları mahveder. Raci'yi terk eden Gülcan da kayınvalidesi Hicran'ın yanına sığınır.