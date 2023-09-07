Yeni gelin kâbusu

Dünyanın yeni derdi, çılgın sofra sunumları! Farklı olmak için mutfağını ateşe veren, müşterilerinin ağzına yemek tıkan, alevli sunumlar yapan işletmecilerden sonra şimdi de yeni gelinler çıktı. Pembeye boyadıkları mutfaklarında yemekleri şekilden şekile sokan gelinler, sosyal medyanın yeni gündemi.Yeşil biberi kurbağaya, patlıcanı ayakkabıya, salatayı iskelete benzeten gelinlere birbirinden komik yorumlar yapılıyor. Bir sosyal medya kullanıcısı "Erkek olsam, karım da böyle şeyler yapsa onu ilk günden boşardım", bir diğeri ise "Biri bu soytarılığa dur desin!" diyor.