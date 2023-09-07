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Giriş Tarihi: 7.9.2023

Yeni gelin kâbusu

Yeni gelinlerin, ‘Kociş’ diye hitap ettikleri eşleri için hazırladıkları sofralar, sosyal medyada olay oldu. Karnıyarığı babet ayakkabıya benzeten, hamsiye etek giydiren yeni gelinlerin yaptığı şirinliklere büyük tepki var

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
Yeni gelin kâbusu
Dünyanın yeni derdi, çılgın sofra sunumları! Farklı olmak için mutfağını ateşe veren, müşterilerinin ağzına yemek tıkan, alevli sunumlar yapan işletmecilerden sonra şimdi de yeni gelinler çıktı. Pembeye boyadıkları mutfaklarında yemekleri şekilden şekile sokan gelinler, sosyal medyanın yeni gündemi.



'ABİ BİRİ BU SOYTARILIĞA SON VERSİN'
Yeşil biberi kurbağaya, patlıcanı ayakkabıya, salatayı iskelete benzeten gelinlere birbirinden komik yorumlar yapılıyor. Bir sosyal medya kullanıcısı "Erkek olsam, karım da böyle şeyler yapsa onu ilk günden boşardım", bir diğeri ise "Biri bu soytarılığa dur desin!" diyor.
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Yeni gelin kâbusu
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