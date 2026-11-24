Ajda Pekkan, 61 yıllık müzik kariyerine ait 373 şarkının izinsiz dijital platformlarda yayımlanmasına karşı açtığı telif davasını kazandı. Mahkeme, aralarında unutulmaz hitlerinin de bulunduğu eserlerin dijital kullanım hakkının Süperstar'a ait olduğuna hükmederek izinsiz yayınları yasakladı.

'BAŞARILI BIR MÜCADELE'

Haberin GÜNAYDIN'da manşet olması sonrası Sinan Akçıl da açıklamalarda bulundu. Kararın çok doğru olduğunu belirten Akçıl, şunları söyledi: "Pekkan'ın sesi olmadan o şarkıların anlamı yok. Sesinin duyulduğu her yerde kendisinden izin alınması gerekiyor. Bu mantık eskiden Türkiye'de yoktu ama artık bize de geldi, çok koruyucu bir sistem var artık telif hakları konusunda...

Benim de içim rahat şarkılarla ilgili... Ajda Pekkan gibi bir ismin 350'den fazla şarkısının haklarının kendisine teslim edilmesi yapımcılara karşı başarılmış bir mücadeledir." Aynı durumun oyuncular için de geçerli olması gerektiğini belirten şarkıcı, "Onların da hepsinin rol aldıkları projelerin satışlarda hakkının olması gerekiyor. Emek, insan hakları, insan emeği göz önünde bulundurduğunda öncelik şarkıyı söyleyen veya dizidefilmde oynayan kişinin olmalı... Tabii adaletli bir dünya istiyorsak..."

TATLISES DE DAVA AÇTI

Öte yandan İbrahim Tatlıses de Pekkan'dan sonra filmlerinin izinsiz dijital plaformlarda gösterilmesi sebebiyle yapım şirketlerine dava açtı. Tatlıses'in bu hamlesi de önceki gün GÜNAYDIN'a manşet oldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör