Yeni nesil bilgi yarışması Alan’da heyecan dorukta!

Rakiplerini ele, alanını genişlet, en sona kal ve büyük ödülü kazan! Ekranların en neşeli, en heyecanlı bilgi yarışması Alan,11 Temmuz Perşembe akşamı 5. Bölümüyle ekranlara geliyor. Yayınlanacak yeni bölümde 57 yarışmacı ve 57 kategori ile devam ediliyor. Yarışmacılardan biri gecenin sonunda haftanın ödülü olan 100 Bin TL'yi kazanacak. Finalde ise bütün alanı alması durumunda kazanacağı büyük ödül ise 1 Milyon TL olacak. Dünya televizyonlarından eşsiz bir yarışma, reytingleri alt üst eden bir oyun, zamana karşı bir bilgi mücadelesi…

Alan Oktay Kaynarca'nın sunumuyla 11 Temmuz Perşembe akşamı yeni bölümüyle atv'de!