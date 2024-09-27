Şarkıcı Altay, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Gazeteciler ile sohbet eden Altay, "Sezonda çalıştığımız için çok tatil yapamıyoruz ama şimdilerde sona geldiğimiz için biraz tatil yaptık. Bodrum'un en güzel zamanları eylül. En sessiz, en havanın güzel olduğu zamanlar bu zamanlar. Çok yoğun bir şekilde çalışma programımız da devam ediyor" dedi. Altay, yeni nesil şarkıcılarla ilgili de şunları söyledi: "Onlar şimdi bir yolculuğa çıkıyorlar, biz zamanında çıktık. Bizim 30-35 yıldır devam eden bir yolculuğumuz var. O arkadaşlarıma başarılar diliyorum, yeni nesil çok başarılı. Ben onların şarkılarını sahnede keyifle söylüyorum."