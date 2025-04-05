Yeni oyuncuları heyecan sardı

atv ekranındaki altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 9 Nisan Çarşamba akşamı 20.00'de yayınlanacak olan 187'nci bölümüne dört yeni oyuncu dahil oluyor. Dizinin 187'inci bölümünde izleyicisi karşısına çıkacak yeni karakterler, bu büyük prodüksiyonun bir parçası olmaktan duydukları heyecanı paylaştılar. İşte o isimlerin duyguları...



SABIRSIZLANIYORUM

Tayanç Ayaydın (Cladius): Uzun yıllardır birlikte çalışan, güçlü bir ekibe yeni bir isim olarak katılmak ilk başta bir heyecan yaratsa da bu his setin ilk günü uçup gitti. Senaryoyu okuduğum andan itibaren, karakterimi izleyiciyle buluşturmak için sabırsızlanıyorum.



HER OYUNCUNUN HAYALİ

Şahin Çelik (Koca Alp): Böylesine köklü ve büyük bir yapımda yer almak, her oyuncunun hayalidir. Önemli olan, bu başarıyı yaratan ekibin arasına katıldığında onlara katkı sunabilmek ve dizinin gücüne güç katabilmek. Eğer bunu başarabilirsem, ben de başarının keyfini çıkarabilirim.



EKİBİN KALİTESİ ORTADA

Sinan Tuzcu (Kuçar): Kuruluş Osman, benim kadrosuna dahil olmadan önce de takip ettiğim bir projeydi. Senaryosu, oyuncu kadrosu ve yüksek prodüksiyon kalitesiyle fark yaratan bir yapım. Böylesine geniş bir karakter çeşitliliğine sahip bir hikayede yer almak benim için büyük bir fırsat. Umarım Kuçar, izleyiciden de güzel bir karşılık bulur.



BENİM İÇİN MUAZZAM BİR DUYGU

Onur Ayçelik (Hasan Alp): Altı sezon boyunca bir dizinin zirvede kalması, onun ne kadar sağlam bir hikaye ve ekibe sahip olduğunu gösterir. Bu büyük başarının bir parçası olmak benim için muazzam bir duygu. Heyecanlıyım, mutluyum ve bu dünyaya adım atmaktan dolayı çok sabırsızım.