Yeni projelerle yakında dönüyorum

BİR dönemin gözde isimlerinden olan ünlü manken Lara Surol, uzun bir aradan sonra Zİncirlikuyu'da bulunan bir AVM'de kızı Jes ile birlikte objektiflere takıldı. Uzun süredir gözlerden uzak bir hayat süren Surol, Amerika'da işlerinin yoğunluğu nedeniyle bulunduğunu belirtti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Surol, "Bir süredir Amerika'daydım, ancak artık geri döndüm. Çok yakında yeni projelerle ekranlarda olacağım. Oldukça heyecanlıyım, güzel bir dönem bizi bekliyor" diyerek sevenlerine müjde verdi.