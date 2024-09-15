‘Yeni şarkımı ‘nankör’lere armağan ediyorum”

Türkücü Ferman Toprak, önceki akşam Kıbrıs'ta performans sergiledi. Yaklaşık 1500 kişinin katıldığı konserinde Toprak, "Kıbrıs'ın benim için çok ayrı bir yeri var, yavru vatanı çok seviyorum. Hatta 25 yıl önce buradan ev almıştım, ben yarı Kıbrıslı sayılırım" dedi. Toprak, yeni şarkısı 'Nankör' hakkında da şunları söyledi: "Biliyorsunuz yeni şarkımız çıktı. Bir aydır güzel tepkiler ve geri dönüşler alıyoruz. Bu şarkıyı tüm nankörlere armağan ediyorum. Bu şarkıda herkes kendinden bir şey bulacak."