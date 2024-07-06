‘Yeni şarkımla içim kıpır kıpır’

Begüm Obiz, üzerine aylardır çalıştığı yeni şarkısı 'Bi Yer Bul' ile yaza bomba gibi bir giriş yaptı. Şarkının söz ve müziği genç yetenek Reşit Özkaplan'a, aranjmanı ise müzisyen Mustafa Ceceli'ye ait. Orçun Mutlu yönetmenliğinde çekilen video klipte birkaç farklı stilde göreceğimiz Begüm "İçimi kıpır kıpır yapan, her dinlediğimde dans etme isteği uyandıran bir iş. Dinleyicimizde müzikal olarak tam anlamıyla bir doyum yaratacağını düşünüyorum" diyerek anlattığı şarkısı, tüm dijital platformlar üzerinden dinleyicisiyle buluştu.