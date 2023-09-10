Yeni sezonda da nefes kestiler

Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim yeni sezonuna hızlı bir başlangıç yaptı. Heyecanlı olayların art arda yaşandığı 4. sezonun ilk bölümü sosyal medyada hem en çok konuşulanlar hem de en çok izlenenler arasına girdi. Dizinin dün akşam ekranlara gelen 95. bölümünde #Kardeşlerim etiketi, X Türkiye Trending Topics listesine girdi ve uzun bir süre 1.sıradaki yerini korudu.Bu arada 95'inci bölümde Ömer ve Asiye, abilerinin ölümüyle ilgili büyük sırrı öğrendi. Eren kardeşler öğrendikleri bu gerçekle yıkıldı. Doruk ise babasıyla yüzleşirken geçirdiği büyük kazada hayatını kaybetti. Ani ölüm herkesi gözyaşlarına boğdu. Tüm bunlara neden olan Akif ise oğlunun mezarı başında intihara karar verdi.