Yeni yaşını ev partisiyle kutladı

45 yaşına giren ünlü iletişimci Özgür Aras, önceki gün doğum gününü dostlarıyla evinde verdiği bir partiyle kutladı. Partiye yakın arkadaşlarının yanı sıra ünlü dostları Deniz Seki, Yıldız Tilbe, Ece Seçkin, KÖFN grubu (Salman Tin ve Bile Kağan Etil), Ersay Üner, Fatma Turgut, Kobra Murat, Pınar Soykan, Seçkin Süngüç, Önder Tiryaki, Seda Mete gibi isimler de katıldı. Herkesin doyasıya eğlendiği geceden sosyal medyada bol bol paylaşım yapıldı. Geceye katılamayan diğer ünlü dostları da Özgür Aras'ın yeni yaşını paylaşımlarıyla kutladı.