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Giriş Tarihi: 25.1.2025

Yeni yenge formayı giydi

Yeni yenge formayı giydi
WANDA Nara ile olaylı bir ayrılık süreci yaşayan Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, yeni sevgilisi China Suarez ile aşkıyla gündemden düşmüyor. Sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan ve bir süredir Arjantin'de bulunan ünlü futbolcu, özel hayatını takipçilerinin gözü önünde yaşamaya devam ediyor. Icardi, bu kez sevgilisiyle bu kez sosyal medyada yaptığı paylaşımla ses getirdi. Yıldız futbolcu, sevgilisi Suarez'in Galatasaray formasıyla verdiği pozu alıntılayarak takipçileriyle paylaştı. Icardi, bu paylaşımı Simge Sağın'ın çok sevdiği şarkısı 'Aşkın Olayım' ile süsleyerek Galatasaraylı taraftarlara
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Yeni yenge formayı giydi
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