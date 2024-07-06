Yeniden Edis’le buluşuyor

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, ünlü şarkıcı Edis ile yeniden bir araya geliyor. Yoğun geçen kış sezonunun ardından çalışmalarına kısa bir ara veren ünlü komedyen, yeni sezon için enerji depoluyor. Yaz sezonunda dinlenip tatil yapan Kaya, yeni sezon çekimlerine eylülde başlıyor. Ünlü komedyenin ilk konuğu da daha önce bir araya geldiği pop müziğin güçlü ismi Edis olacak. Hasan Can Kaya'nın sosyal medyada yayınlanan eski programları da yine aynı ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Hayran kitlesi çok yüksek olan komedyen, seyircinin ilgisine teşekkür amacıyla '2024 Yaz Shot' bölümüyle önümüzdeki haftalarda izleyiciyle buluşacak.