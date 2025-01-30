Yenilenme dönemi sonrası yeni klip

Türk müziğinin güçlü yorumcularından Onur Şan, müzik sektöründeki ilerleyişini hızlandırmak için kolları sıvadı. Şan, kariyerinde 'yenilenme dönemi' olarak adlandırdığı bir sürecin ardından yeni klibi ile hayranlarına merhaba dedi.Şan, geçmiş dönemde 'Göresim Var' albümünde seslendirdiği Ferdi Tayfur'un 'Merak Etme Sen' adlı eserine yeni klip çekti. Şan, "Müzik ve sahne, içimde yaşadığım ve içinde yaşadığım tek dünyam... Müziğimi kendi içimde tekrar harmanladım ve doğacak yeni şarkılar bunun eseri olacaktır" diye kendisini ifade etti.