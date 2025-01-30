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Giriş Tarihi: 31.1.2025

Yenilenme dönemi sonrası yeni klip

Yenilenme dönemi sonrası yeni klip
Türk müziğinin güçlü yorumcularından Onur Şan, müzik sektöründeki ilerleyişini hızlandırmak için kolları sıvadı. Şan, kariyerinde 'yenilenme dönemi' olarak adlandırdığı bir sürecin ardından yeni klibi ile hayranlarına merhaba dedi.
Şan, geçmiş dönemde 'Göresim Var' albümünde seslendirdiği Ferdi Tayfur'un 'Merak Etme Sen' adlı eserine yeni klip çekti. Şan, "Müzik ve sahne, içimde yaşadığım ve içinde yaşadığım tek dünyam... Müziğimi kendi içimde tekrar harmanladım ve doğacak yeni şarkılar bunun eseri olacaktır" diye kendisini ifade etti.
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Yenilenme dönemi sonrası yeni klip
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