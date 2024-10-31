‘Yere düşeni kaldırmayıp videosunu çekiyorlar’

Tiyatrocu Nevra Serezli, önceki gün bir davette görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Serezli, "Merdiveni rahat indim, inşallah sonunda çıkabilirim. Benim için en güzel şey o. Setten geldim, haftaya turnem var. Yoruluyorum ama sonra bunları yapmasam boş hayatım olacağını düşünüyorum" diye konuştu. Usta oyuncu ülkemizde son günlerde yaşanan şiddet ve terör olaylarıyla ilgili de şunları söyledi: "Psikolojimiz bozuk. İnsan sabah güzelliklere uyanmak istiyor. Sanatçıların sırf konuşmak için 1-2 cümle söylemesi işi halletmiyor. Okullarda gençlere destek verilebilir. Gençlerin de psikolojisi bozuk. Sanatçı olarak oyunumuzu oynuyoruz. Sanat iyileştirir diye slogan var. İlla komedi değil, ağlamak da iyileştirir, duygu boşalmasıdır." Serezli, "Geçmişe baktığınızda Türkiye'de en çok neyi özlüyorsunuz?" sorusuna da şöyle yanıt verdi: "Özür dilemek... Yere düşen birini kaldırabilmek... Yere düşeni Instagram'a çekme derdindeler artık. Komşuculuğa ihtiyacımız var" diye cevap verdi.