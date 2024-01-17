Yeşilçam aktörleri çok para kazanmazdı

Haziran 2022'de hayatını kaybeden Cüneyt Arkın'ın ilk eşinden olan kızı Filiz Cüreklibatır, babasının eşi Betül Cüreklibatır'a ve kardeşleri Murat Cüreklibatır, Kaan Polat Cüreklibatır'a mirastan mal kaçırdıklarını, kendisinin pay alamadığını iddia ederek dava açmıştı. Duruşmaya davacı Filiz Cüreklibatır ile Betül Cüreklibatır ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Yeşilçam'ın efsane ismi Nuri Alço, o dönem alınan ücretlerle herhangi bir taşınmaz alınamayacağını, ancak eski model bir araba alınabileceğini söyledi. Alço, "O dönemlerde Cüneyt Arkın, kayınpederi olmasaydı geçinmesi mümkün değildi. Cüneyt'in Silivri ve Levent'teki evi ile bir arabası olduğunu biliyorum. Eşi Betül hanımın babasından gelen bir malvarlığı vardı" dedi.Alço, Yeşilçam aktörlerinin yüksek bir gelir elde etmediğini, filmlerde kullanılan tüm giysileri kendilerinin aldığını, setlere minibüslerle gidildiğini ve Arkın'ın telif hakkının olmadığı, bir gelirinin de olmadığını ifadesinde anlattı. Alço, "Cüneyt, ciddi sakatlıklar geçirmişti. Tüm masraflarını ve sağlık harcamalarını cebinden karşılamıştır. Sürekli kortizon kullandığını ve masraflar yaptığını biliyorum. Bu arada Cüneyt'in eşi ya da oğulları tarafından herhangi bir şekilde baskı yapıldığını duymadım Vefatına kadar akli melekeleri de yerindeydi" diye konuştu. Ara kararını açıklayan mahkeme, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesine ve Cüneyt Arkın'ın rol aldığı tüm reklam, film ve dizi yapımlarıyla ilgili kurumlara yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.CÜNEYT Arkın'ın eski damadı Yalçın Canlı da dinlendi. Canlı, "Evli olduğumuz dönem Betül Hanım'ın Cüneyt Arkın ile kızının görüşmesini istemediği kanaatine varmıştım. Ama Betül Hanım'ın da, iki oğlunun da Cüneyt Arkın ile kızının görüşmesine engel olduklarını görmedim. Cüneyt Arkın bir defa evimize de gelmişti. Ancak kızına maddi olarak bir yardımda bulunduğunu ve mal verdiğini de duymadım" dedi.