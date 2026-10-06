Yeşilçam’ın ’Altın Çocuk’una veda! Ajda Pekkan’dan arkadaşı Göksel Arsoy’a duygusal mesaj...

Türk sinemasının "Altın Çocuk" lakaplı usta oyuncusu Göksel Arsoy'un vefatı, sanat dünyasını ve sevenlerini derin bir yasa boğdu.
Eski günlerde Göksel Arsoy ile aynı sahneleri ve aynı dönemi paylaşan ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından yıllar öncesine ait unutulmaz bir fotoğraf karesi yayınladı.
"ÇOK KIYMETLİYDİ..."
Geçmişe uzanan bu özel paylaşımla usta oyuncunun anısını yaşatan Ajda Pekkan, paylaşımına şu duygu dolu notu düştü:
"Göksel Arsoy'un vefatıyla Türk sineması çok değerli bir sanatçısını kaybetti. Onunla aynı dönemi, aynı sahneleri ve o güzel yılları paylaşmış olmak benim için çok kıymetliydi. Ardında unutulmayacak filmler, güzel anılar ve iz bırakan bir sanat mirası bıraktı. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sinema camiasına başsağlığı diliyorum. Işıklar içinde uyusun... 🕊️🙏"
Pekkan'ın hem Yeşilçam'ın altın yıllarına duyduğu özlemi hem de meslektaşına olan derin saygısını yansıtan bu mesajı, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Unutulmaz yapımlarıyla Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran Göksel Arsoy, geride bıraktığı zengin sanat mirasıyla anılmaya devam edecek.
TÜRKAN ŞORAY DA VEDA ETTİ
Yeşilçam'ın bir diğer usta ismi Türkan Şoray'da zamanında aynı filmde birlikte rol aldığı arkadaşı Göksel Arsoy'a bir veda mesajı yayınladı.
"Aşk Rüzgarları" filminden de bir afiş görseli paylaşan Şoray şu satırları not düştü: Sevgili Göksel Arsoy'un aramızdan ayrılmış olmasının derin üzüntüsü içerisindeyim. Sinemaya ilk girdiğim yıllarda, beni hiç kimse tanımıyorken, Göksel Arsoy çok şöhretliydi. İkinci veya üçüncü filmimi onunla çevirme şansına sahip oldum. Onunla çevirdiğimiz "Aşk Rüzgârları" filminde,seyirci ismimi bilmediği için "kara kız, kara kız " demeye başlamıştı Benim yavaş yavaş tanınmamda, bu filmlerin etkisi olduğunu düşünüyorum. Onun için benim sinema kariyerim de Göksel Arsoy'un yeri ayrıdır. Kendisine Allah'tan rahmet,yakınlarına da sabırlar diliyorum. Türk sineması tarihinde, her zaman yaşayacak."