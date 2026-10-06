Yeşilçam’ın ’Altın Çocuk’una veda! Ajda Pekkan’dan arkadaşı Göksel Arsoy’a duygusal mesaj...

"Aşk Rüzgarları" filminden de bir afiş görseli paylaşan Şoray şu satırları not düştü: Sevgili Göksel Arsoy'un aramızdan ayrılmış olmasının derin üzüntüsü içerisindeyim. Sinemaya ilk girdiğim yıllarda, beni hiç kimse tanımıyorken, Göksel Arsoy çok şöhretliydi. İkinci veya üçüncü filmimi onunla çevirme şansına sahip oldum. Onunla çevirdiğimiz "Aşk Rüzgârları" filminde,seyirci ismimi bilmediği için "kara kız, kara kız " demeye başlamıştı Benim yavaş yavaş tanınmamda, bu filmlerin etkisi olduğunu düşünüyorum. Onun için benim sinema kariyerim de Göksel Arsoy'un yeri ayrıdır. Kendisine Allah'tan rahmet,yakınlarına da sabırlar diliyorum. Türk sineması tarihinde, her zaman yaşayacak."

Haber Girişi Gözde Nur - Editör