Yeşilçam’ın efsane güzeli Hale Soygazi’nin son hali gündem oldu! Yıllar sanki ona hiç uğramamış…

Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızlarından Hale Soygazi, zarafeti ve güzelliğiyle hafızalara kazınan isimlerden biri. 74 yaşında olmasına rağmen adeta yıllara meydan okuyan sanatçı, sinema kariyeri boyunca pek çok başarılı projeye imza attı.
Ertem Eğilmez'in yönettiği "Oh Olsun" filminde Tarık Akan ile başrolü paylaşan Soygazi, romantik komedi türünün en sevilen yapımlarından birinde unutulmaz bir performans sergiledi. Bu filmde canlandırdığı 'Alev' karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kurdu.
21 Eylül 1950'de İstanbul'da doğan Hale Soygazi, üniversite eğitimine Fransız Filolojisi bölümünde başladı, ancak ikinci sınıfta eğitimini yarıda bırakarak İsviçre'ye gidip mankenlik eğitimi aldı. Türkiye'ye döndüğünde ise mankenlik ve fotomodellik yaparak kariyerine yön verdi. 1972 yılında Saklambaç gazetesinin düzenlediği Türkiye Sinema Güzellik Yarışması'nda birinci seçilmesiyle adını geniş kitlelere duyurdu.
Bu başarısının ardından İtalya'da düzenlenen Avrupa Sinema Güzeli Yarışması'nda da birincilik elde eden Soygazi, Türkiye'ye döndüğünde 10 filmlik bir anlaşma yaparak sinemaya adım attı. 1973 yılında "Çocuğumu İstiyorum" filminde Ahmet Özhan ile başrolleri paylaştı ve aynı isimle 1976'da evlendi. Ancak bu evlilik 1985 yılında sona erdi. 2006 yılında ise Murat Belge ile hayatını birleştirdi.
Hem oyunculuğuyla hem de güzelliğiyle bir döneme damga vuran Hale Soygazi'nin son halini görenler, yıllara meydan okuyan zarafetine bir kez daha hayran kalıyor.
HALE SOYGAZİ'NİN SON HALİ!
Son olarak bir ödül töreninde görüntülenen Hale Soygazi'nin güzelliği tekrar sosyal medyada gündem oldu.
Magazin Burada'nın sorularını cevaplayan Soygazi'nin açıklamaları da oldukça ilgi çekti. "Türkiye'nin en güzel kadını diye bir şey yok" diyen ünlü oyuncu "Herkes kendine güzel" diyerek sözlerini bitirdi.
GÜZELLİK SIRRI DA MERAK EDİLİYOR
Hep zarafetiyle ön planda olan Yeşilçam'ın usta ismi Hale Soygazi'nin beslenme ve bakım sırrı da oldukça merak ediliyor. 74 yaşında olmasında rağmen fit görüntüsünü ve güzelliğini hala koruyan usta oyuncu, güzellik sırlarını da anlatmıştı.
İŞTE GÜZELLİK SIRRININ DETAYLARI
Hale Soygazi, sağlıklı beslendiğini belirtti. Oyuncu saha çok sebze ve meyve ağırlıklı, doğal besinlerden oluşan diyet programı uyguluyor.