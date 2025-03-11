Yeşilçam’ın efsane güzeli Hale Soygazi’nin son hali gündem oldu! Yıllar sanki ona hiç uğramamış…

Bu başarısının ardından İtalya'da düzenlenen Avrupa Sinema Güzeli Yarışması'nda da birincilik elde eden Soygazi, Türkiye'ye döndüğünde 10 filmlik bir anlaşma yaparak sinemaya adım attı. 1973 yılında "Çocuğumu İstiyorum" filminde Ahmet Özhan ile başrolleri paylaştı ve aynı isimle 1976'da evlendi. Ancak bu evlilik 1985 yılında sona erdi. 2006 yılında ise Murat Belge ile hayatını birleştirdi.