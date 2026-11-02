Yeşilçam ustası Ahmet Mekin hayatını mı kaybetti! İddialara torunundan yanıt geldi!

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Ahmet Mekin hakkında sosyal medyada ortaya atılan vefat haberleri sevenlerini endişelendirdi.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşamını sürdüren 94 yaşındaki usta oyuncuyla ilgili kısa sürede yayılan iddialara ailesinden yanıt geldi.
Yeşilçam'ın ustası Ahmet Mekin'in hayatını kaybettiğine dair iddialara yanıt torunundan geldi | Video
İddialara tepki gösteren Mekin Sezer, "Daha fazla yazmayın yalan haber! Dedemle alakalı bir sıkıntı yok, iyiyiz sağlıklıyız" ifadelerini kullanarak dedesinin sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.
GEÇEN YIL AMELİYAT OLMUŞTU
Ahmet Mekin'in geçtiğimiz yılın mayıs ayında evinin yakınlarında yürüyüş yaparken bir çocukla çarpışması sonucu kalça kemiği kırılmıştı.
Geçirdiği başarılı ameliyatın ardından taburcu edilen usta sanatçı, iyileşme sürecini Erdek'teki evinde istirahat ederek geçiriyor.
AHMET MEKİN KİMDİR?
1932 yılında İstanbul'da doğan Ahmet Mekin, Türk sinemasında üstlendiği karakterlerle geniş kitlelerin beğenisini kazandı.
Başrolünü Türkan Şoray ve Kadir İnanır ile paylaştığı 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmindeki 'Cemşit' rolüyle sinema tarihine geçen usta sanatçı, uzun yıllardır Balıkesir'in Erdek ilçesinde gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyor.