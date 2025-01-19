‘Yılbaşını hasta geçirdik’

Şarkıcı Mehmet Erdem, geçtiğimiz akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. Konser öncesi soruları yanıtlayan Erdem, "Yeni single ve cover şarkılarımız olacak. Yeni dünya düzeni değiştiği için biz de ona ayak uyduracağız. Biz analog kafasındayız. 30 günde bir şarkı çıkarılıyor şimdi. Adapte olmaya çalışıyoruz. İçimize sinen, kalıcı olmaya çalışan projeler peşindeyiz" dedi. Yılbaşında eşi Vildan Atasever ile hasta olduklarını söyleyen sanatçı "Salgından biz de etkilendik, evde hasta bir şekilde yattık. Allahtan konserim yoktu da mağduriyet yaşamadık" diye konuştu.