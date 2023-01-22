Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu sergisi açıldı

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı tarafından düzenlenen, 'Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonunda 19. Yüzyıl Türk Dünyası Kültür Mirası' başlıklı sergi ziyarete açıldı. Sultan II. Abdülhamit'in fotoğraf merakı sonucu ortaya çıkan Yıldız Fotoğraf Koleksiyonundan bir seçkinin yer aldığı serginin küratörlüğünü Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Proje Müdürü Nuri Aksu, danışmanlığını ise Kamil Fırat üstlendi.Sergide, dünyanın en zengin görsel arşivlerinden biri olan ve 36 bin 585 fotoğraftan oluşan II. Abdülhamid Han'ın Yıldız Fotoğraf Koleksiyonundan seçilen 75 eser görücüye çıktı. Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Türkmenistan ve Türkiye'den eserlerin yer aldığı sergi dönemin sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi tarihini okuma, yorumlama ve tespit etme fırsatı sunuyor. Semerkand'dan Edirne'ye uzanan coğrafyada çekilmiş fotoğraflardan oluşan sergide UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Kars Ebu Manu Çehr Camisi, Bakü'deki Şirvanşahlar Sarayı ve Kazakistan'daki Hoca Ahmed Yesevi Camisi'nin o dönem çekilmiş fotoğrafları öne çıkıyor.