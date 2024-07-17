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Giriş Tarihi: 18.7.2024

Yıldız Tilbe 58 yaşında

Yıldız Tilbe 58 yaşında
Yaz sezonunda her salı Alaçatı'da sahneye çıkan Yıldız Tilbe bu hafta da mekanı hıncahınç doldurdu. Tilbe doğum gününü de sahnede kutladı... Tilbe, yenilenen repertuvarı ile kendisini dinlemeye gelen dinleyicisine unutulmaz bir gece yaşatırken ekibinin sürprizi ile doğum gününü de kutladı. Dakikalarca alkışlandı ve konuklardan övgü dolu tezahüratlar aldı. Mekanın şov ekibi üzerlerinde Yıldız Tilbe fotoğraflı ve "İyi ki doğdun" yazılı tişörtleriyle sahneye çıktı. Pastayı beraber üflediler. Tilbe "Teşekkür ederim" dedi.
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Yıldız Tilbe 58 yaşında
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