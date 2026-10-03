Yıldız Tilbe'yi çileden çıkaran görüntüler! "Bıktım artık, bana göndermeyin!"

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden.
Hayranlarının ve sosyal medya kullanıcılarının, gelişmiş teknolojileri kullanarak hazırladığı montajlı videolar ve gerçek dışı fotoğraflar, Tilbe'nin tahammül sınırlarını yerle bir etti.
Kendisinden izinsiz oluşturulan bu tuhaf ve gerçeği yansıtmayan içeriklerin her gün mesaj kutusuna yağması, usta sanatçıyı adeta çileden çıkardı.
Kendi rızası dışında farklı kimliklere büründürüldüğü bu görüntülere daha fazla katlanamayan başarılı şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı o sarsıcı paylaşımla son noktayı koydu.
Paylaşımları ve kendisiyle ilgili yorumlarıyla gündemden düşmeyen Tilbe, takipçilerinin popüler uygulamalarla yaptığı videolardan rahatsızlık duyduğunu açıkladı.
Sanatçı, isyanını şöyle dile getirdi: "İnsanların videolara ve fotoğraflara yapay zeka kullanarak benim görsellerimi eklemelerinden çok usandım. Yapay zekanızdan bıktım. Artık bana bu tarz videolar göndermeyin."
Sanatçının haklı feryadı, kısa sürede tartışılan konular arasına girmeyi başardı.