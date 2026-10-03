Yıldız Tilbe'yi çileden çıkaran görüntüler! "Bıktım artık, bana göndermeyin!"

Kendisinden izinsiz oluşturulan bu tuhaf ve gerçeği yansıtmayan içeriklerin her gün mesaj kutusuna yağması, usta sanatçıyı adeta çileden çıkardı.

Kendi rızası dışında farklı kimliklere büründürüldüğü bu görüntülere daha fazla katlanamayan başarılı şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı o sarsıcı paylaşımla son noktayı koydu.