Yılın en etkili starları

Time Dergisi'nin her sene düzenlediği TIME 100 Gala, starları buluşturdu. Şarkıcı Dua Lipa, şarkıcı Kylie Minogue ve oyuncu Dev Patel gibi isimlerin de katıldığı gecede, yaptığı işlerle etki bırakan ünlüler boy gösterdi. Gecenin yıldızı Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa oldu. Şarkıcı, yeni albümü 'Radical Optimism'in yanı sıra 'Barbie' filmi için seslendirdiği şarkısıyla adından söz ettirmişti. Son dönemde müzik listesinin zirvesinden inmeyen Kylie Minogue da kırmızı halıda boy gösterdi. 'Geleceğe Dönüş' filmiyle tanınan ve yakalandığı Parkinson hastalığı hakkında sık sık farkındalık yaratan Michael J. Fox da listenin ikonları arasında.