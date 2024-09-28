Yılın en komik babası

Kızına göre sıkıcıbir baba olanMurat'ın, yılınen komik babasıolabilme çabasınınsakarlık, aksiyonve macera doluhikayesinin anlatıldığı'Baba Beni Güldürsene'filminin merakla beklenenfragmanı görücüyeçıktı. Yönetmen koltuğundaEmrah Aguş'unoturduğu, senaryosunuise Dinar Kahveci'ninkaleme aldığı'Baba Beni Güldürsene'filmi vizyon için günsayıyor. Sinema severlerinmerakla beklediğiyılın en iddialı komedifilmi Baba Beni Güldürsenefilminin yayınlananfragmanı kısasürede büyükilgi gördü. BaşrollerindeAhmet KürşatÖçalan ve AltınKelebek ödüllü AylinAkpınar'ın yer aldığıfilmde; Ali Semi Sefil,Arven Beren, Kaan AlpDayı, Ela Şafak gibiçocuk yıldızların yanısıra Merve Sevi, LeventÖzdilek, Ceyhun Fersoy,Tolga Canbeylive Tevhide Dadı gibibirçok başarılı oyuncuyer alıyor. Film, 8Kasım'da sinemaseverlerlebuluşuyor.