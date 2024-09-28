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Giriş Tarihi: 29.9.2024

Yılın en komik babası

Yılın en komik babası
Kızına göre sıkıcı bir baba olan Murat'ın, yılın en komik babası olabilme çabasının sakarlık, aksiyon ve macera dolu hikayesinin anlatıldığı 'Baba Beni Güldürsene' filminin merakla beklenen fragmanı görücüye çıktı. Yönetmen koltuğunda Emrah Aguş'un oturduğu, senaryosunu ise Dinar Kahveci'nin kaleme aldığı 'Baba Beni Güldürsene' filmi vizyon için gün sayıyor. Sinema severlerin merakla beklediği yılın en iddialı komedi filmi Baba Beni Güldürsene filminin yayınlanan fragmanı kısa sürede büyük ilgi gördü. Başrollerinde Ahmet Kürşat Öçalan ve Altın Kelebek ödüllü Aylin Akpınar'ın yer aldığı filmde; Ali Semi Sefil, Arven Beren, Kaan Alp Dayı, Ela Şafak gibi çocuk yıldızların yanı sıra Merve Sevi, Levent Özdilek, Ceyhun Fersoy, Tolga Canbeyli ve Tevhide Dadı gibi birçok başarılı oyuncu yer alıyor. Film, 8 Kasım'da sinemaseverlerle buluşuyor.
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Yılın en komik babası
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