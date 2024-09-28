Kızına göre sıkıcı
bir baba olan
Murat'ın, yılın
en komik babası
olabilme çabasının
sakarlık, aksiyon
ve macera dolu
hikayesinin anlatıldığı
'Baba Beni Güldürsene'
filminin merakla beklenen
fragmanı görücüye
çıktı. Yönetmen koltuğunda
Emrah Aguş'un
oturduğu, senaryosunu
ise Dinar Kahveci'nin
kaleme aldığı
'Baba Beni Güldürsene'
filmi vizyon için gün
sayıyor. Sinema severlerin
merakla beklediği
yılın en iddialı komedi
filmi Baba Beni Güldürsene
filminin yayınlanan
fragmanı kısa
sürede büyük
ilgi gördü. Başrollerinde
Ahmet Kürşat
Öçalan ve Altın
Kelebek ödüllü Aylin
Akpınar'ın yer aldığı
filmde; Ali Semi Sefil,
Arven Beren, Kaan Alp
Dayı, Ela Şafak gibi
çocuk yıldızların yanı
sıra Merve Sevi, Levent
Özdilek, Ceyhun Fersoy,
Tolga Canbeyli
ve Tevhide Dadı gibi
birçok başarılı oyuncu
yer alıyor. Film, 8
Kasım'da sinemaseverlerle
buluşuyor.