Yıllarca kaslarıyla tanındı… Ünlü oyuncu eridi bitti! Kaç kilo verdiğini duyunca çok şaşıracaksınız!

Çekimler sırasında yaklaşık 128 kilo olan ağırlığını kademeli olarak 106 kiloya kadar düşüren yıldız isim, yaklaşık bir yıl içerisinde tam 22 kilo verdi. Lizard Music filminde "Chicken Man" (Tavuk Adam) olarak bilinen ve en yakın arkadaşı 70'li yaşlarında bir tavuk olan oldukça sıra dışı ve yaşlı bir karaktere hayat verecek olan oyuncu, iri ve heybetli görüntüsünden tamamen sıyrıldı.