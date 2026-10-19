Yıllarca kaslarıyla tanındı… Ünlü oyuncu eridi bitti! Kaç kilo verdiğini duyunca çok şaşıracaksınız!

Hollywood'un kaslı yapısıyla özdeşleşen en popüler yıldızlarından Dwayne Johnson, namıdiğer "The Rock", son dönemde yaşadığı fiziksel değişimle sinema dünyasının gündemine oturdu. Profesyonel güreş platformu WWE'de başlayan kariyerini beyaz perdeye taşıyan dünyaca ünlü aktör; Hızlı ve Öfkeli serisi, Jumanji, San Andreas ve Black Adam gibi dev bütçeli gişe filmlerindeki aksiyon sahneleri ve iri fiziğiyle milyonların hafızasına kazınmıştı.
Yıllardır spor salonundan yaptığı ağır antrenman paylaşımları ve beslenme düzeniyle adeta bir marka haline gelen 53 yaşındaki oyuncunun son halini görenler tanımakta güçlük çekti.
ÖNCE ROL İÇİN 14 KİLO ALDI
Dwayne Johnson'ın bu şaşırtıcı dönüşüm süreci aslında bir önceki film projesiyle başladı. Başarılı aktör, ünlü MMA dövüşçüsü Mark Kerr'in hayatını konu alan The Smashing Machine filmi için kamera karşısına geçmeden önce karaktere fiziksel olarak benzeyebilmek adına yaklaşık 14 kilo almıştı.
Yönetmen Benny Safdie'nin imzasını taşıyan ve Emily Blunt'ın da rol aldığı yapımda Johnson, hem aldığı kilolar hem de yüzüne uygulanan özel protez makyajla alıştığımız görüntüsünün dışına çıkmıştı.
TAM 22 KİLO VERDİ: 106 KİLOYA KADAR DÜŞTÜ
Ancak başarılı oyuncu, The Smashing Machine çekimlerinin ardından aynı yönetmenle yeni bir proje için tekrar el sıkıştı ve bu kez tam tersi bir değişim sürecine girdi.
Daniel Pinkwater'ın aynı adlı fantastik romanından beyaz perdeye uyarlanan Lizard Music filmi için hazırlıklara başlayan Johnson, rolü gereği radikal bir kararla kilo vermeye başladı.
Çekimler sırasında yaklaşık 128 kilo olan ağırlığını kademeli olarak 106 kiloya kadar düşüren yıldız isim, yaklaşık bir yıl içerisinde tam 22 kilo verdi. Lizard Music filminde "Chicken Man" (Tavuk Adam) olarak bilinen ve en yakın arkadaşı 70'li yaşlarında bir tavuk olan oldukça sıra dışı ve yaşlı bir karaktere hayat verecek olan oyuncu, iri ve heybetli görüntüsünden tamamen sıyrıldı.
DEĞİŞİMİN SIRRI: DENGELİ BESLENME VE İSTİKRAR
Yaşadığı büyük değişime rağmen antrenman rutinine devam ettiğini belirten Dwayne Johnson, bu süreçte beslenme programını hedefine göre tamamen yeniden şekillendirdi. Değişimi aceleye getirmeden, kontrollü bir şekilde gerçekleştirdiğini vurgulayan ünlü aktör; rafine şekeri hayatından çıkardığını ve karbonhidrat alımını antrenman yoğunluğuna göre ayarladığını ifade etti.
Yeni görünümünde kendisini oldukça sağlıklı ve iyi hissettiğini söyleyen Hollywood yıldızının sinema uğruna önce kilo alıp ardından erimesi, oyunculuk tutkusunu ve mesleğine olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.