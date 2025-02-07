‘Yıllarca saçım beyazlasın diye bekledim’

ÜNLÜ oyuncu Asuman Dabak önceki akşam arkadaşları ile Cihangir'de bir mekanda yemek yedi. Dabak çıkışta gazetecileri görünce "Arkadaşlar çok soğuk, kar yağıyor, eğer beni bekliyorsanız yüreğim elvermez'' dedi. Dabak, "Son zamanlarda TV'de bir gençleşme furyası var. 60-65 yaşındaki karakterleri 35-40 yaşında oyuncular oynamaya başladı. Ne dersiniz?" sorusuna şöyle cevap verdi: "Becerebiliyorlarsa güzel bir şey ama herkesin kendi yaşını yaşamasını ve canlandırmasını isterim. Yıllarca saçlarım beyazlasın, kırışıklarım, çizgilerim oluşsun diye bekledim. Ben kırışıklıklarımı, çizgilerimi seviyorum.''