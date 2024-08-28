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Giriş Tarihi: 29.8.2024

Yılmaz Erdoğan’a gergedan cezası

Gergedan Mevsimi filminin yönetmeni ve hak sahibi Bahman Ghobadi, yapımı kendisinden izinsiz şekilde bir dijital yayın platformuna satan Yılmaz Erdoğan’ın ortağı olduğu BKM’ye dava açtı. Ghobadi, 40 bin lira manevi tazminat kazandı

Armağan YILMAZ Armağan YILMAZ
Yılmaz Erdoğan’a gergedan cezası
2012'DE VİZYONA GİRDİ
İranlı yönetmen Bahman Ghobadi'nin yazıp yönettiği, başrollerinde Monica Bellucci, Yılmaz Erdoğan, Beren Saat, Belçim Bilgin ve Caner Cindoruk gibi isimlerin oynadığı Gergedan Mevsimi filmi 2012 yılında vizyona girdi.


'Gergedan Mevsimi' filminde dünyaca ünlü İtalyan yıldız Monica Bellucci de oynamıştı.


Aradan yıllar geçtikten sonra yapımcı firma BKM, filmi bir dijital yayın platforumuna sattı. İranlı yönetmen bu gelişme üzerine adliyeye başvurarak BKM'ye dava açtı.


Bahman Ghobadi


SÖZLEŞMEYE AYKIRI HAREKET
GHOBADİ; 2011 yılında BKM ile sözleşme imzaladıklarını, 2012'de ise sözleşmenin yenilendiğini; ancak şirketin sözleşme hükümlerine aykırı olarak filmi, 190 ülkede yayın yapan bir platforma sattığını belirtti.



Filmin izinsiz şekilde erişime sokulduğunu kaydederek maddi ve manevi tazminat talep etti. Mahkeme sözleşmeyi ihlal eden BKM'nin 40 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.
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Yılmaz Erdoğan’a gergedan cezası
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