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Giriş Tarihi: 22.10.2023

Yine güzellik merkezi skandalı!

Banu Parlak, sahibi olduğu güzellik merkezine gelen bir müşterisiyle davalık oldu. Zayıflama amacıyla gittiği merkezde vücudu yaralanan Aliye A., Parlak’tan şikayetçi oldu

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Yine güzellik merkezi skandalı!
Güzellik merkezi zinciri sahibi, sosyal medya ünlüsü Dilan Polat'la yaşadığı polemiklerle magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Banu Parlak, sahibi olduğu güzellik merkezine gelen bir müşterisiyle davalık oldu. Zayıflama amacıyla gittiği merkezde vücudu yaralanan Aliye A., Parlak'tan şikayetçi oldu.



İl Sağlık Müdürlüğü'nün denetim raporlarında, Aliye A.'ya "Enzimatik Lipoliz Enjeksiyon" adlı yağ yakma işlemi yaptığı belirlenen Banu Parlak hakkında 5 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında "Bana bir şey olursa sorumluları Polatlardır" diyerek sosyal medya hesabında video yayınlayan Parlak'ın iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ünlü şarkıcının Başakşehir'deki güzellik merkezi kurşunlanmıştı. Parlak, Polat çiftini suçlamıştı.
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Yine güzellik merkezi skandalı!
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