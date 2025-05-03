Yoğun tempoda birbirimizi özlüyoruz

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, önceki gece Etiler'de bulunan bir mekândan çıkarken görüntülendi. Muhabirlerin Hazal Subaşı için getirdiği doğum günü pastasını üfleyen Koç, esprili tavırlarıyla dikkat çekti. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Koç, yoğun tempolarının ilişkilerini etkileyip etkilemediği sorulduğunda ise, "Hazal o kadar yoğun çalışıyor ki haftanın 6 günü sette, 1 günü de tiyatroda. Arada benim konserlerim oluyor. Daha güzel oluyor böyle, daha çok özlüyoruz. Hiçbir sorun yaşamıyoruz" ifadelerini kullandı.