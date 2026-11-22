İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç
'un sevilen karakterleri Şeref ve Onur, 'Yol Arkadaşım 3' ile yeniden beyazperdeye dönmeye hazırlanıyor. Serinin merakla beklenen üçüncü filminden set kareleri de gelmeye başladı. Filmin yeni aracı, arkasındaki özel taşıma römorku ve sevimli yıldızı şampiyon at Cindy, paylaşılan ilk görüntülerde dikkat çekti.
Filmin senaryosunu İbrahim Büyükak kaleme alırken yönetmen koltuğunda Bedran Güzel oturuyor. Oyuncu kadrosunda ise İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un yanı sıra Seda Türkmen, Baturay Özdemir, Bahar Şahin, Metin Pıhlıs, Burcu Türünz, Öykü Naz Altay ve Pelin Baynazoğlu yer alıyor. Merakla beklenen 'Yol Arkadaşım 3', 26 Şubat'ta sinemaseverlerle buluşacak.