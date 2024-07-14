Yollarda uyuyarak dinleniyorum

Demet Akalın, önceki gece Bodrum'da sahne aldı. Bodrum-Çeşme arasında mekik dokuyan Akalın işlerinin iyi olduğunu söyledi: "Bodrum ile Çeşme arasında gidip geliyoruz. Koşturuyoruz. Yollarda uyuyorum. Hiç yorulmuyorum. Güzel gidiyor." Son dönemde kendini spora veren eşi Okan Kurt'la ilgili de konuşan Akalın, "Ben Okan kadar diyet yapsam 32 bedenle mankenliğe geri dönerim. O biraz abartıyor. Vücut geliştirdiği için sürekli pilav yiyor. Bavullarda bile yağsız pilav taşıyoruz" diye konuştu. Akalın, Ege sahillerindeki yüksek fiyatlardan da dert yandı: "Bu konuda esnafa da görev düşüyor" dedi.