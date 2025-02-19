‘Yüksek kira ödüyorum... Evimden çık...’

Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar, kiracısı Lara Ö. ile mahkemelik oldu. Uluç Bayraktar 2016 yılında Beyoğlu'nda bulunan dairesini Lara Ö.'ye kiraya verdi. Bayraktar sahibi olduğu tek ev olan dairesini kiracısından tahliye etme isteği olumlu karşılık bulmadı. Lara Ö. geçtiğimiz mart ayında kiraya yüzde 25 zam yaparak, Uluç Bayraktar'a 20 bin lira ödemeyi sürdürdü. Lara Ö., Bayraktar'a ait daireyi tahliye etmeyince ünlü yönetmen adliyenin yolunu tuttu. Uluç Bayraktar kirada oturduğu eve aylık 105 bin lira ödeyip mağdur edildiği gerekçesiyle kiracısına tahliye davası açtı.

'DAVAYI AÇMAYA MECBUR KALDIM'

Uluç Bayraktar İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, kendisinin kirada oturduğunu başka dairesinin bulunmadığını, kiracısının evi boşaltma isteğine rağmen evi boşaltmadığını ifade etti. Ödediği aylık 105 bin kira ücretiyle mağdur duruma düştüğünü, evin tahliye edilmemesiyle yüksek kira ödemeyi sürdürdüğünü; ihtiyaçtan dolayı davayı açmaya mecbur bırakıldığını kaydetti.