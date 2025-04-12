Yürek burkan bir anne hikayesi

atv'nin yeni dizisi Sustalı Ceylan, dün ikinci bölümüyle izleyiciyle buluştu. Hikayesiyle izleyenleri derinden etkileyen dizi, genç yaşta zorla evlendirilmiş bir kadın olan Ceylan'ın hayata tutunma mücadelesini anlatıyor. Ceylan, hastanede yaşam savaşı veren oğlu Yusuf'un böbreğini çalanların peşine düşüp intikam yemini etti. Ancak işler sandığından daha karmaşıktı. Ferhat, Necmi'nin oğlunun böbreğini para karşılığı sattığını biliyordu. Necmi ise bu gerçeği örtbas etmek için Ceylan'ı, Yusuf'u kurtaran Ferhat'ın suçlu olduğuna inandırdı.

İntikam ateşiyle Ferhat'la yüzleşen Ceylan, onun masum olduğunu anlayınca büyük bir sarsıntı yaşadı. Gerçek ise çok daha acıydı: Necmi, oğlunun böbreğini eski eşine dükkan açmak için satmıştı. Eski eşi parayı alıp onu terk etti. Ancak işler ters gitti; paraların sahte olduğu ortaya çıkınca, kadın geri döndü. Necmi ve eski eşi yeniden bir araya gelip hesaplaştılar. O yüzleşmeye tanıklık eden Ceylan ise, gözyaşları içinde gerçeğin bütün çıplaklığıyla yüzleşti. Sustalı Ceylan, yeni bölümüyle cuma günü saat 20.00'de atv'de!