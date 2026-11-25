Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk'u buluşturan ATV'nin yeni dizisi 'Hamal' için geri sayım başladı. Güçlü hikâyesi ve iddialı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin iki yeni tanıtımı ise büyük heyecana neden oldu. Yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan'ın üstlendiği dizinin senaristleri ise Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Bilge Kurban.

BÜYÜK BİR GÜNAH

Çekimleri İstanbul ve çevresinde gerçekleştirilen 'Hamal' için hazırlık sürecinin her aşamasına ayrı bir özen gösterildi. Hamal Kemal (Oktay Kaynarca) yıllardır Eminönü'nde ustası Derviş (Erdal Özyağcılar) ve hamal arkadaşları Son Kafile ile yük taşır. Ancak sırtındaki asıl yük, dünyanın onu Kemal olarak bildiği günlerden kalan büyük bir günahın ağırlığıdır.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör