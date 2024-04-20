Yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Paris Hilton’un çok merak edilen kızı...

Londra adındaki bir kızının olmasını hayal ettiğini söyleyen Hilton, artık onunla olduğunu için minnettar hissettiğini, onunla geçirdiği her anın değerli olduğunu belirten bir gönderi metniyle birlikte paylaşım yaptı.
Paris Hilton, ayrıca Sia ile birlikte çıkaracağı yeni şarkının annelik yolculuğundan ilham aldığını da açıkladı.
Bu şarkının çocuklarıyla, eşiyle ve ailesiyle hissettiği özel bağ ile dünyadaki her şeyden daha değerli olduğunu hatırlattığını söyledi.
Ailenle, arkadaşlarınla veya kendinle olsun en kutsal ilişkilerine kalbine daha da yakın tutmak için bir marşa dönüşeceğini de vurguladı.
Çocuklarının kendisi için her şey olduğunu söyleyen Paris Hilton, hayatının aşkıyla evli olduğunu güzel bir aileye sahip olduğu için kendini dünyanın en şanslı kadını olduğunu belirtti.