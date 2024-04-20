Yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Paris Hilton’un çok merak edilen kızı...

Londra adındaki bir kızının olmasını hayal ettiğini söyleyen Hilton, artık onunla olduğunu için minnettar hissettiğini, onunla geçirdiği her anın değerli olduğunu belirten bir gönderi metniyle birlikte paylaşım yaptı.

Paris Hilton, ayrıca Sia ile birlikte çıkaracağı yeni şarkının annelik yolculuğundan ilham aldığını da açıkladı.