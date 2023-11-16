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Giriş Tarihi: 16.11.2023 11:00 Son Güncelleme: 16.11.2023 11:11

Yüzünün hali olay olmuştu! Makyajsız halini koyup yorumlara böyle cevap verdi

Adriana Lima, son günlerde yeniden estetik iddialarıyla gündemde! Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filminin Los Angeles'taki galasında boy gösteren ünlü top model, yüzündeki değişimle büyük dikkat çekti ve yaptırdığı estetik işlemlerin ne olduğuna dair birçok tahmin yapıldı. Tüm bu iddialara karşı Adriana Lima cevap verdi.

Yüzünün hali olay olmuştu! Makyajsız halini koyup yorumlara böyle cevap verdi

Victoria's Secret'in dünyaca ünlü mankenlerinden Adriana Lima, dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak kabul ediliyor. Podyumlarda boy gösterirken hemen herkesin hayran kaldığı bu güzellik, son günlerde yaşadığı değişimlerle gündemde.

Los Angeles'ta katıldığı Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filminin galasında görüntülenen Lima'nın yüzündeki değişim, Fransız askısı adlı bir işlem yaptırması nedeniyle oluştuğu iddia edildi. Fakat Adriana Lima, tüm bu iddiaları yalanlamak için kamera karşısına geçti.

Adriana Lima, sosyal medyada makyajsız olarak yayınladığı bir fotoğrafta yüzündeki değişimin kaynağını anlattı:

"Bir ergen kız, iki okul öncesi çağında çocuk, bir hareketli erkek, yürümeyi öğrenen bir yaşındaki çocuk ve üç köpek sahibi yorgun bir annenin yüzü... İlginiz için teşekkürler"

Lima bu sözleri ve yayınladığı makyajsız fotoğrafıyla tüm estetik iddialarını yalanladı. Fakat göz çevresinde ve yüzünde ortaya çıkan bu değişimin ancak estetikle olabileceğine dair iddialar hala mevcut.

Lima, daha önce de aldığı kilolar nedeniyle gündem olmuş ve hem medyadan hem de hayranları tarafından şiddetli bir zorbalığa uğramıştı.

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Yüzünün hali olay olmuştu! Makyajsız halini koyup yorumlara böyle cevap verdi
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