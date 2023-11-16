Yüzünün hali olay olmuştu! Makyajsız halini koyup yorumlara böyle cevap verdi

Victoria's Secret'in dünyaca ünlü mankenlerinden Adriana Lima, dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak kabul ediliyor. Podyumlarda boy gösterirken hemen herkesin hayran kaldığı bu güzellik, son günlerde yaşadığı değişimlerle gündemde.
Los Angeles'ta katıldığı Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filminin galasında görüntülenen Lima'nın yüzündeki değişim, Fransız askısı adlı bir işlem yaptırması nedeniyle oluştuğu iddia edildi. Fakat Adriana Lima, tüm bu iddiaları yalanlamak için kamera karşısına geçti.
Lima bu sözleri ve yayınladığı makyajsız fotoğrafıyla tüm estetik iddialarını yalanladı. Fakat göz çevresinde ve yüzünde ortaya çıkan bu değişimin ancak estetikle olabileceğine dair iddialar hala mevcut.
Lima, daha önce de aldığı kilolar nedeniyle gündem olmuş ve hem medyadan hem de hayranları tarafından şiddetli bir zorbalığa uğramıştı.