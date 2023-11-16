Yüzünün hali olay olmuştu! Makyajsız halini koyup yorumlara böyle cevap verdi

Adriana Lima, sosyal medyada makyajsız olarak yayınladığı bir fotoğrafta yüzündeki değişimin kaynağını anlattı:

"Bir ergen kız, iki okul öncesi çağında çocuk, bir hareketli erkek, yürümeyi öğrenen bir yaşındaki çocuk ve üç köpek sahibi yorgun bir annenin yüzü... İlginiz için teşekkürler"