‘Zarif, şık, hocaların hocasıydı...’

Geçtiğimiz gün kaybettiğimiz tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap için AKM'de tören düzenlendi. Gürzap tören sonrası Taksim Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, Sakarya'da aile kabristanında toprağa verildi.Törene sanatçının eşi Arsen Gürzap, kızları Ayşe-Elif Gürzap'ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Derya Baykal, Haldun Dormen, Işıl Yücesoy gibi sevenleri katıldı. Işıl Yücesoy "Çok zarif, şık bir adamdı. Hocaların hocasıydı. Bize çok şey öğretti. Artık kalbimizde yaşayacak" dedi. Haldun Dormen ise "Hem oyuncu, hem yönetmen, hem de müthiş eğitimciydi. Benim de dostumdu. Toprağı bol olsun" diye konuştu.