Zehir zemberek sözler: "Beyonce ten rengini açtırdı" iddialarına sert yanıt: "Siz zavallılar..."

"Kendi halkımdan insanların bu aptalca iddiayı nefret ve kıskançlıkla sürdürmesi ne kadar üzücü diyen" Tina Knowles, temaya uygun olması için gümüş elbisesine uygun bir "gümüş-platin renkte" bir peruk kulllanıldığını belirtti.

Anne Knowles cümleleri bununla da bitmedi. Kızı adına yaptığı açıklamada; "Uğruna yaptığı her şeyin iş ahlakının, yeteneğinin ve dayanıklılığının bir yansıması. Kıskançlık, ırkçılık, cinsiyetçilik ile bu nefreti sürdürüyorsunuz" diyerek sert çıkışına devam etti.