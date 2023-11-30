Zehir zemberek sözler: "Beyonce ten rengini açtırdı" iddialarına sert yanıt: "Siz zavallılar..."

Beyoncé'nin annesi Tina Knowles, kızının onu ten rengini açmakla suçlayan iddiaları sert bir şekilde eleştirdi. Daha açık tenli görünmesine neden olan "platin sarısı peruk" takmasına dair gelen eleştirilere de yanıt verdi.
Bazı hayranları Beyoncé'nin "artık beyaz olduğunu" öne sürdü ve diğerleri onun artık "siyahi bir kadın olmadığını" iddia etti. Ancak Tina, bir Instagram gönderisinde iddiaları öfkeyle reddetti.
Açıklamasında; "Bugün karşılaştığını ve aptal, cahil yorumlarla birlikte bu ırkçı ifadelerden nefret ettiğini, teninin rengini açtırmak için uğraştığına dair yorumlara karşı bunu paylaşmaya karar verdim" dedi.
Rönesans adlı filmin galasında düzenlenen temanın; "gümüş" olduğunu bu sebeple gümüş rengin hakim olduğu bir tarz ile birlikte görüntülenmesinin normal olduğunu söyledi. Sert bir şekilde "Gümüş temada bir film çekiliyor ve gümüş kıyafet giyilmesi gerektiğin belirtiliyor. Siz ahmaklar ise onun beyaz bir kadın olmaya çalıştığını mı iddia ediyorsunuz?" açıklaması, oldukça sert bir çıkıştı.
"Kendi halkımdan insanların bu aptalca iddiayı nefret ve kıskançlıkla sürdürmesi ne kadar üzücü diyen" Tina Knowles, temaya uygun olması için gümüş elbisesine uygun bir "gümüş-platin renkte" bir peruk kulllanıldığını belirtti.
Anne Knowles cümleleri bununla da bitmedi. Kızı adına yaptığı açıklamada; "Uğruna yaptığı her şeyin iş ahlakının, yeteneğinin ve dayanıklılığının bir yansıması. Kıskançlık, ırkçılık, cinsiyetçilik ile bu nefreti sürdürüyorsunuz" diyerek sert çıkışına devam etti.
Tina Knowles, kızının bunu yaptığı için kendisine kızacağını bildiğini, fakat artık bıktığını söyledi. Kendi işini yaptığını, fırsatı olduğu sürece insanlara yardım ettiğini ve her zaman siyah kadınların yanında olmasına rağmen bu nefret söylemlerinden bıktığnı dile getirdi.
Birçok kişi ise Tina Knowles'a övgü dolu destekler verdi. Keke Palmer, Octavia Spencer ve Jessie J gibi yıldızlar da kızının yanında olduğu için Tina Knowles'u desteklediler.