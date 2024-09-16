Zeki Müren’in halıları İtalya’da satışta

ZekiMüren'in 28. ölüm yıldönümünde İtalya'dan sürpriz! Floransa'da dünyaca ünlü markaların yer aldığı Via Maggio Caddesi üzerindeki Boralevi-Firenze mağazasının vitrininin baş köşesini Zeki Müren halıları süslüyor. Zenginlerin alışveriş yaptığı mağazanın iç bölümünde de Sanat Güneşi'nin halıları sergileniyor. Sanatçının 6-7 parça tasarımının yer aldığı mağazada halıların ortalama fiyatı ise 3800 Euro.İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ni bitiren Müren, Yüksek Süsleme Bölümü Sabih Gözen Atölyesi'nden mezun oldu. Müren, sonraki yıllarda müzik yolunda ilerlese de tasarımcı yönünü hiç bırakmadı. Sahne kostümlerini hep kendisi tasarladı. Sanat Güneşi, birbirinden ışıltılı kostümlerinin yanı sıra halı tasarımı da yapmıştı.Zeki Müren, 1960'lı yıllarda 12 halının tasarımını gerçekleştirdi. O tasarımlar, Isparta'daki tezgahlarda dokundu.