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Giriş Tarihi: 21.2.2025

‘Zembilli demek samimiyet ve masumiyet demek’ Hayatın içinden sıcacık bir hikaye

‘Zembilli demek samimiyet ve masumiyet demek’ Hayatın içinden sıcacık bir hikaye

Atv dizisi 'Zembilli', her cuma yeni bölümüyle ekrana geliyor. Zembilli halkının sıcacık hikayesini her hafta izleyicilerle buluşturan dizinin oyuncuları, Zembilli'nin kendileri için ne ifade ettiğini tek kelime ile açıkladı. Sude Zülal Güler "Köyün dokusu en sevdiğim yanı ve masumiyet", Damlasu İkizoğlu "Samimiyet", Atakan Hoşgören "Yemekleri",

Yalçın Hafızoğlu "Hayatın içinden olması", Melisa Bostancıoğlu "Sıcaklık", Dilaray Yeşilyaprak "Samimiyet", Aykut Yılmaz "Oyuncu arkadaşlarım", Murat Akkoyunlu "Aile ilişkisi", Burak Can "Samimiyet", Melis Özçimen "Doğallık", Elmas Evşen "Geçmişte yaşanıyor olması" diyerek 'Zembilli'yi özetledi.

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‘Zembilli demek samimiyet ve masumiyet demek’ Hayatın içinden sıcacık bir hikaye
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