atv'nin yeni dizisi 'Zembilli' ilk bölümüyle cuma akşamı ekran yolculuğuna başladı. Zembilli ekibi ilk bölümü birlikte izledi. Zembilli kasabasının sıcacık hikayesini izleyiciler ile buluşturan ekip bölümün ardından objektiflere birlikte poz verdi. Zembilli'nin kadrosunda Sude Zülal Güler, Emre Dinler, Damlasu İkizoğlu, Atakan Hoşgören, Yalçın Hafızoğlu, Özgür Cem Tuğluk gibi genç yetenekler ve deneyimli oyuncular yer alıyor.

1.BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Askerde olan Murad'ın izne gelmesi Zembilli kasabasında büyük bir sevinçle karşılandı. Murad'ın gelişini duyan Esma hemen onun yanına koştu. İki sevgili uzun zaman sonra birbirlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşasa da Esma'nın Murad'tan gizlediği görücü meselesi onu sürekli huzursuz etti. Ancak Murad, İlyas'ın Esma'ya görücü gideceğini öğrenince İlyas ve Murad arasında gerilim arttı. Adem, kardeşim dediği can dostu Murad için İlyas'ı uyarsa da İlyas kararından vazgeçmedi.

