‘Zembilli’ kasabasının gençleri ile tanışın

atv'nin, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği yeni dizisi 'Zembilli', sıcacık ama çetin hikayesiyle izleyicileri etkilemeye geliyor. Toros Dağları'nın eteklerinde, denize sırtını dönmüş, yüzü Anadolu'ya bakan, yörüklerin yuvası, köyden büyükçe ama ilçeden küçükçe bir kasaba olan Zembilli'nin hikayesi izleyicilerin içini ısıtacak.
İlk bölümü 3 Ocak Cuma akşamı ekrana gelecek olan dizinin proje tasarımı Cemil Yavuz'a, senaryo ve hikâyesi Fatih Özcan'a ait. Zembilli'nin yönetmen koltuğunda ise Ufuk Hakan Eren oturuyor.
ONLARI ZORLU SINAVLAR BEKLİYOR
Zembilli kasabasında genç yüreklerin hayatla mücadelesi naif ama bir o kadar da zorlu sınavlarla gerçekleşecek.
Adem Kozlu (Emre Dinler):
Zembilli kasabasının motor tamircisi, yiğit bir delikanlı... Gönlünü, kardeşinden öte sevdiği Murad'ın kız kardeşine, Fidan'a kaptırmıştır.
Esma Selek (Sude Zülal Güler):
Gönlü öyle bir sevdaya düşmüştür ki, ne kavuşması mümkündür, ne de arkada bırakması... Dışı sert, içi narin bir kız...
Fidan Harmancı (Damlasu İkizoğlu):
Herkes onu neşesiyle, gülüşüyle bilir. Kasabanın pehlivan delikanlısı, Adem'le sevdalıydılar birbirlerine.
İlyas Dibekçi (Atakan Hoşgören):
Ona göre aşk için her şey mübahtır...
Kadir Doğramacı (Özgür Cem Tuğluk):
En büyük hayali müzisyenlik olan kasabanın fırıncısı. Aşık olduğu kızı kaçıracak kadar gözünü karartır.
Nuran Taşçı (Dilaray Yeşilyaprak):
Sevdasının peşinden gidecek kadar cesur, akıllı ve hamarattır.
Vahit Selek (Aykut Yılmaz):
Kasabanın müezzini. Kimsesizdir ama kardeşim dediği dostları vardır. Bir de yüzüne bakmaya cesaret edemediği bir sevdiği...
Tarık Savran (Yalçın Hafızoğlu):
Kardeş gibi bildiği dostları için ne gerekiyorsa yapar.
Gülnur Taşçı (Melis Özçimen):
Gözü yükseklerdedir, havalıdır.
Şükran Elmaz (Melisa Bostancıoğlu):
Aklı başında bir kız, küsleri barıştırır.