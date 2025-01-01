‘Zembilli’ kasabasının gençleri ile tanışın

atv'nin, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği yeni dizisi 'Zembilli', sıcacık ama çetin hikayesiyle izleyicileri etkilemeye geliyor. Toros Dağları'nın eteklerinde, denize sırtını dönmüş, yüzü Anadolu'ya bakan, yörüklerin yuvası, köyden büyükçe ama ilçeden küçükçe bir kasaba olan Zembilli'nin hikayesi izleyicilerin içini ısıtacak.İlk bölümü 3 Ocak Cuma akşamı ekrana gelecek olan dizinin proje tasarımı Cemil Yavuz'a, senaryo ve hikâyesi Fatih Özcan'a ait. Zembilli'nin yönetmen koltuğunda ise Ufuk Hakan Eren oturuyor.Zembilli kasabasında genç yüreklerin hayatla mücadelesi naif ama bir o kadar da zorlu sınavlarla gerçekleşecek.Zembilli kasabasının motor tamircisi, yiğit bir delikanlı... Gönlünü, kardeşinden öte sevdiği Murad'ın kız kardeşine, Fidan'a kaptırmıştır.Gönlü öyle bir sevdaya düşmüştür ki, ne kavuşması mümkündür, ne de arkada bırakması... Dışı sert, içi narin bir kız...Herkes onu neşesiyle, gülüşüyle bilir. Kasabanın pehlivan delikanlısı, Adem'le sevdalıydılar birbirlerine.Ona göre aşk için her şey mübahtır...En büyük hayali müzisyenlik olan kasabanın fırıncısı. Aşık olduğu kızı kaçıracak kadar gözünü karartır.Sevdasının peşinden gidecek kadar cesur, akıllı ve hamarattır.Kasabanın müezzini. Kimsesizdir ama kardeşim dediği dostları vardır. Bir de yüzüne bakmaya cesaret edemediği bir sevdiği...Kardeş gibi bildiği dostları için ne gerekiyorsa yapar.Gözü yükseklerdedir, havalıdır.Aklı başında bir kız, küsleri barıştırır.