‘Zembilli’nin gediklileri

Zembilli kasabasının hikayesi, izleyicilerin içini ısıtacak. Diziye genç yüreklerin hayatla mücadelesi ile aile büyüklerinin kendi aralarındaki tatlı atışmaları damga vuracak. İşte kasaba sakinleri...
Bekir Doğramacı (Murat Akkoyunlu):
Kadir ve Selvi'nin babası. Her şeye muhalif, memnuniyetsiz, dediğim dedik, inatçı bir adam.
Refik Taşçı (Ruhi Sarı):
Nuran, Gülnur ve Osman'ın babası. Kasabanın en hali vakti yerinde insanı. Nalbur dükkanı var.
İdris Selek (Murat Kılıç):
Esma'nın babası. Vicdanıyla karısının arasında kalan, biraz basiretsiz bir adam.
Halis Kozlu (Hilmi Özçelik):
Adem'in babası. Eski pehlivan, itibarına düşkün, sert biri.
Davud Harmancı (Kadim Yaşar):
Murad ve Fidan'ın babası, kasaba meydanındaki kahvenin sahibi.