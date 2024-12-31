‘Zembilli’nin gediklileri

Zembilli kasabasının hikayesi, izleyicilerin içini ısıtacak. Diziye genç yüreklerin hayatla mücadelesi ile aile büyüklerinin kendi aralarındaki tatlı atışmaları damga vuracak. İşte kasaba sakinleri...



Bekir Doğramacı (Murat Akkoyunlu):

Kadir ve Selvi'nin babası. Her şeye muhalif, memnuniyetsiz, dediğim dedik, inatçı bir adam.



Refik Taşçı (Ruhi Sarı):

Nuran, Gülnur ve Osman'ın babası. Kasabanın en hali vakti yerinde insanı. Nalbur dükkanı var.



İdris Selek (Murat Kılıç):

Esma'nın babası. Vicdanıyla karısının arasında kalan, biraz basiretsiz bir adam.



Halis Kozlu (Hilmi Özçelik):

Adem'in babası. Eski pehlivan, itibarına düşkün, sert biri.



Davud Harmancı (Kadim Yaşar):

Murad ve Fidan'ın babası, kasaba meydanındaki kahvenin sahibi.