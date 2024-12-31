Haberler Günaydın Haberleri ‘Zembilli’nin gediklileri
Giriş Tarihi: 1.1.2025

‘Zembilli’nin gediklileri

‘Zembilli’nin gediklileri

Zembilli kasabasının hikayesi, izleyicilerin içini ısıtacak. Diziye genç yüreklerin hayatla mücadelesi ile aile büyüklerinin kendi aralarındaki tatlı atışmaları damga vuracak. İşte kasaba sakinleri...

Bekir Doğramacı (Murat Akkoyunlu):
Kadir ve Selvi'nin babası. Her şeye muhalif, memnuniyetsiz, dediğim dedik, inatçı bir adam.


Refik Taşçı (Ruhi Sarı):
Nuran, Gülnur ve Osman'ın babası. Kasabanın en hali vakti yerinde insanı. Nalbur dükkanı var.


İdris Selek (Murat Kılıç):
Esma'nın babası. Vicdanıyla karısının arasında kalan, biraz basiretsiz bir adam.


Halis Kozlu (Hilmi Özçelik):
Adem'in babası. Eski pehlivan, itibarına düşkün, sert biri.


Davud Harmancı (Kadim Yaşar):
Murad ve Fidan'ın babası, kasaba meydanındaki kahvenin sahibi.

ARKADAŞINA GÖNDER
‘Zembilli’nin gediklileri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA