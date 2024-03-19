‘Zengin ve güçlü bir adamı oynuyorum’

Kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı kadrosu ve hikayesiyle büyük ilgi çeken atv'nin yeni dizisi 'Yaban Çiçekleri'nin başrol oyuncularından Arif Pişkin, rolünü ve izleyiciyi nelerin beklediğini paylaştı. Yayın günü yaklaştıkça heyecanın da artığını belirten Pişkin, karakterini şöyle özetledi: "İhsan Kuloğlu'nu canlandırıyorum. Kendisi kasabanın zenginlerinden, herkesin çekindiği güçlü bir adam." Pişkin, dizinin hikayesi hakkında ise şöyle konuştu: "Ege kasabasında geçen bir aşk hikayesi ama entrikalar ve sırlarla örülü, içinde aile ilişkilerine dair pek çok gerçekliği de barındırıyor. İzleyici bir sonraki bölümü merakla bekleyecek." Ünlü oyuncu rolüne nasıl hazırlandığını da anlattı: "Normalde ben setten önce kendim de hazırlık yaparım ama bu sefer öyle olmadı. Yönetmenimizle konuşarak sette çekim esnasında paslaşarak çıkarttık karakteri." Oyuncu kadrosunda; Akın Akınözü, Aslıhan Malbora, Büşra Pekin, Serhat Teoman, Halil Babür, Bige Önal ve Tilbe Saran ve Arif Pişkin gibi isimleri buluşturan, yönetmen koltuğunda ise Aydın Bulut oturduğu dizi, 25 Mart'ta atv'de başlıyor.