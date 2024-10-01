Zuhal kalbini açtı

Atv dizisi 'Karadut' önceki akşam ikinci bölümüyle ekrana geldi. İrem Helvacıoğlu, Şükrü Özyıldız, Aslı İnandık, Burak Dakak, Selin Türkmen'in rol aldığı dizide; babasının suçlamalarıyla altüst olan Zuhal, Begüm'ün zor zamanında yanında olamadığı için kendini suçladı. Kalbi ve aklı arasında kalan Zuhal, Tayfun'la olan ilişkisini bitirmeye karar verdi. Tüm aile büyük bir heyecanla Aslı'nın düğün gününü beklerken Zuhal, Bora'dan gelen telefonla harekete geçti. Zuhal'in tavırlarına anlam veremeyen Tayfun, ondan uzak durmaya çalışsa da ikili sürekli karşılaşmaya devam etti. Tayfun'a karşı duygularına daha fazla engel olamayan Zuhal, kalbinin sesini dinledi ve beklenen adımı attı. Zuhal'deki değişiklik evdekilerin de gözünden kaçmadı. Zuhal her şeyi yoluna koyduğunu düşünürken babasına yakalandı.