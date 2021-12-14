|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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Çerkezköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Çorlu
Açılan Sandık Oranı %0
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Ergene
Açılan Sandık Oranı %0
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Hayrabolu
Açılan Sandık Oranı %0
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Kapaklı
Açılan Sandık Oranı %0
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Malkara
Açılan Sandık Oranı %0
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Marmaraereğlisi
Açılan Sandık Oranı %0
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Muratlı
Açılan Sandık Oranı %0
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Saray
Açılan Sandık Oranı %0
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Süleymanpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Şarköy
Açılan Sandık Oranı %0
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