İçerisi - dışarısı farketmez!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç sonrası kısa bir açıklama yaptı. Kontrolü hiç bırakmadıklarını belirten tecrübeli çalıştırcı şunları söyledi:

Rakibimizin kim olduğundan bağımsız ciddi ve disiplinli olmamız bu galibiyeti hazırladı. Ciddiyet ve disiplin her maçta bizim için vazgeçilmez bir unsur.

Deplasman çekincesini çok mantıklı bulmuyorum. Galatasaray dünyanın her yerinde kazanmış bir takım. Dışarıda belki psikolojik hale geldi ama Galatasaray için içerisi dışarısı fark etmemeli.

İki bekimizi de kazanmak istiyorum. Mariano'yu da zinde tutmalıyım.

Gomis'i tebrik ediyorum. 18 içerisinde çok etkili. İnşallah böyle devam eder.

FERNANDO ÜRKEKLİĞİ ATACAK

Bu maçta Fernando için de iyi bir fırsat bulduk. Onu bir an önce sahaya attık. Üzerindeki ürkekliği atacak inşallah. Fernando oyunumuza dinamizm katacak ve orta sahada daha fazla alternatif olacak.

MUSLERA'DAN ÖNEMLİ MESAJ!

Karabükspor maçında neredeyse hiç iş düşmeyen Galatasaray kalecisi Muslera, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Sağlık heyetine teşekkür eden Uruguaylı file bekçisi, "Akhisar maçında belimde inanılmaz bir ağrı vardı ama beni maça yetiştirdiler. Bir kontratım var ve hedefim kontratın sonuna kadar Galatasaray'da kalmak. Sezon sonunda çok ciddi, G.Saray'ı ve beni mutlu edecek bir teklif olursa, oturulur ve konuşulur. Şu anda böyle bir şey yok" şeklinde konuştu.

ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ

Galatasaray yönetimi ligde iddiası kalmayan Karabükspor'dan kale arkası tribününün tamamını istedi. Ancak Karabük olumsuz yanıt verdi ve stat kapasitesinin yüzde 5'i kadar yer ayırdı. Sarı-kırmızılı taraftarlar kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldururken, maçın son dakikalarında bütün stat hep bir ağızdan, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez... Ne mutlu Türküm diyene' diye bağırdı.

1 SORU-CEVAP METİN TEKİN

30'lu golleri gösterecek!



Gomis'in Karabükspor karşısındaki performansı taraflı tarafsız herkesin takdirini aldı ve gündeme oturdu. Hem Karabük maçını hem de Fransız oyuncunun lig genelindeki performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?



Herkes kamuoyunda Galatasaray'ın deplasman fobisini konuşuyordu. Karabük için bu hiç de gerçekçi değildi. Deplasman fobisini yenmeyi başka bir maça bırakacak çünkü bu gerçek bir ölçü değil. Fakat hangi maçı oynarsanız oynayın, Gomis'in performansı övgüye değer. Bir golcünün tarifini Karabük maçında gördük. Maç ne kadar kolay olursa olsun gol atmanın ne kadar zor olduğunu çok iyi bilenlerden biriyim. Övgüye değer. Gol krallığı yarışında da ciddi anlamda öne çıktı. Bana göre en önemli rakibi Burak. Oyunun genelindeki performansı başka ama özellikleri Gomis'i tam bir vuruş santrforu kimliğine büründüyor. Şunu da biliyorum ki idmanda bile gol atmak zordur. Bu sayıya maçta ulaşmak da her oyuncu için önemlidir. Evet, belki 10 hafta var ama bu maçın sonunda, "Bu sezonun gol kralı Gomis" cümlesini kurabiliriz. Artık onun, uzun süredir görmediğimiz 30'lu gollere ulaşabileceğini düşünüyorum.