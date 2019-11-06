LeBron sahneye çıktı, Lakers NAB'de zirvede! Los Angeles Lakers Chicago Bulls maçında Kyle Kuzma ise...

Dün akşam oynanan Chicago Bulls Los Angeles Lakers basketbol maçında Los Angeles 6 sayılık farkla ev sahibi ekibi mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. 24 yaşındaki oyuncu Kuzma, özellikle son periyottaki performansıyla gecenin en çok konuşulanları arasında yer aldı. Kuzma sezon başında sağ ayak bileğinden sakatlandıktan sonra çıktığı üçüncü maçında final periyodunda 15 sayıdan 11'ini attı.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Chicago Bulls oyuncusu Zach LaVine, "Bu acı veriyor," dedi. "Dördüncü çeyreğe kadar onlara karşı üstündük. Bu takımlarla oynayabileceğimizi gösteriyoruz. Yetenekli olduğumuzu biliyoruz. Birçok ekipte 10-, 12-, 16 sayıya sahip olduğumuzu biliyoruz. Ancak oyun sonunda kaybeden taraf olduk. Bu sinir bozucu." dedi.

Kuzma sezon başında yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından bu sezon ilk kez çift haneli skorlar elde ederken, aynı zamanda ribauntlarda sezonun en yüksek seviyesini kaydetti.

Deplasmanda Chicago Bulls'a konuk olan LeBron James ve arkadaşları, maça kötü başlasa da 2. yarıda ayağa kalktı. Soyunma odasına çift haneli farkla geride giden Lakers, LeBron'un önderliğinde son çeyrekte 38-19'lük seri yakaladı ve sahadan 112-118 galip ayrıldı.

Üst üste 6. galibiyetini alan Lakers, bu galibiyetle 6-1 oldu ve ligin tepsine yükseldi. Chicago Bulls ise 2-6 oldu. Gelecek maç Lakers, Miami Heat'i ağırlarken Bulls ise Atlanta Hawks'a konuk olacak.

Zach LaVine'in sayılarıyla maça hızlı giren Bulls, ilk çeyreği 29-24 önde kapattı. 2. çeyrekte Lakers'ın dağınık ve isteksiz oyunu daha da büyürken Bulls, maçı kontrol etti ve soyunma odasına 65-48 önde gitti.

3. çeyrekte en azından hücumda ayağa kalkan Lakers, LeBron'un basketleriyle son çeyrek öncesi skoru 93-80'e getirdi. Son çeyrek ise tam anlamıyla Lakers'ın oldu. Rüzgarı arkasına alan Lakers, LeBron'un önderliğinde geriden gelip maçı kazandı.

Lakers'ta LeBron James, 10/19 saha içiyle 30 sayı, 11 asist, 10 ribaund yaparken Anthony Davis 15 sayı, 7 ribaund, Kyle Kuzma 15 sayı, 4 ribaund, Quinn Cook 17 sayı, 4 ribaund ve JaVale McGee 10 sayı, 6 ribaund yaptı.

Bulls'ta ise Zach LaVine 26 sayı, 7 ribaund, 7 asist yaparken Otto Porter Jr 18 sayı, Coby White 18 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve Wendell Carter JR 11 sayı, 11 ribaund yaptı.